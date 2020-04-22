Çelik'in 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama mesajı
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Fehmi Çelik, 23 Nisan, Güncel, Haber

Çelik'in 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama mesajı

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

22.04.2020 17:18 | Son Güncelleme: 22.04.2020 17:18
Çelik'in 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama mesajı

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Fehmi Çelik mesajında, "Milli birlik ve beraberliğimizin kenetlenmiş ifadesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılını kutlayacağımız bu 23 Nisan, tüm insanlığı tehdit eden küresel Covıd-19 salgınıyla mücadele ettiğimiz, hem kendimizi hem de toplum sağlığını korumak için evlerimizde kaldığımız günlere denk gelmiş olsa da, 23 Nisan'ın coşku ve neşesini ailemizle, evlerimizde en güzel şekilde yaşayarak kutlayacağız. Milli Mücadele döneminden sonra kurulan milli egemenliğimizin emanetçileri olarak, çocuklarımıza daha güçlü bir ülke ve gelecek bırakabilmek için bu mücadele dönemini de hep birlikte sabırla aşacağımıza inanıyorum. Milli irademizi temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. Yıl dönümünü kutladığımız milli bayramımızı geçmiş yıllarda olduğu gibi kutlamalarla gerçekleştiremiyor olabiliriz. Ancak kendi sağlığımız için gelecek yarınlarımızı düşünerek evlerimizde büyük bir inançla, yüksek bir sedayla, bayraklar asarak kutlamalarımızı gerçekleştiriyoruz. Hep birlikte başararak nice bayramlarda buluşacağımıza inancımız tamdır.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Aziz şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyor, kahraman gazilerimizi saygıyla yad ederek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyorum" şeklinde konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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