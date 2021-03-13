Çelik ailesinin acı günü
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Çelik ailesinin acı günü

13.03.2021 19:08 | Son Güncelleme: 13.03.2021 19:28
Çelik ailesinin acı günü

Diyarbakır'ın Çüngüş İlçe Belediyesi eski muhasebe müdürü Şeyh Emin Çelik, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın Çüngüş İlçe Belediyesi eski muhasebe müdürü Şeyh Emin Çelik, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çüngüş ilçesinin tanınan ailelerinden Çelik ailesi ileri gelenlerinden Şeyh Emin Çelik'in tedavi gördüğü hastanede hakka yürümesi sevenlerini hüzne boğdu. Bölgede tanınan ve sevilen biri olan Çüngüş İlçe Belediyesi eski muhasebe müdürü Şeyh Emin Çelik, bir süredir Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Hastanesi'nde tedavi görüyordu. 33 yıllık memuriyet hayatının ardından emekliye ayrılan Şeyh Emin Çelik, yaklaşık 1 ay tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 64 yaşında hayata gözlerini yuman 6 çocuk babası Şeyh Emin Çelik'in naaşı hastaneden alınarak Çüngüş ilçesi Yukarı Şeyhler köyü mezarlığında sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Çelik'in cenazesi pandemi kurallarına uygun bir şekilde toprağa verilirken, sevenleri Çelik ailesine başsağlığında bulundu. - DİYARBAKIR

Çelik ailesinin acı günü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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