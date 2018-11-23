Çelenk'ten Öğretmenler Günü Mesajı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Başkanı Mehmet Çelenk, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

MÜSİAD Başkanı Mehmet Çelenk mesajında, "Medeniyetleri eğitim, eğitimi öğretmenlerimizle oluştururuz. Toplumumuzun; milli, ahlaki, ilmi ve kültürel altyapısını, şefkat ve sabır içinde yetiştirdiği öğrencilerimizle sağlayan öğretmenlerimiz, hem bugünün mimarı hem de yarınlarımızın hazırlayıcısıdırlar. Bu vesileyle, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyor, ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmet ile anıyoruz" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP