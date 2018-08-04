Çelenk'ten Eylem Planı Vurgusu

MÜSİAD Gaziantep Başkanı Mehmet Çelenk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 400 projeyi içeren 100 günlük eylem planına ilişkin bir açıklama yaptı.

Planın içeriğinde yer alan reformların Türkiye'nin geleceği için önemini vurgulayan Çelenk, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesiyle birlikte Türkiye yeni bir döneme girmiştir. Yeni sistemin ilk kabinesinin belirlenmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabinenin 100 günlük yol haritasını açıkladı. Güçlü Türkiye hedefine ulaşmak adına önemli bir adım olarak gördüğümüz ve ekonomiden yargıya, eğitimden sağlığa birçok alanda köklü reformlar içeren eylem planını memnuniyetle karşılıyoruz. Programda. Türkiye ekonomisinin mevcut yapısal problemlerini çözüme kavuşturarak, ticaretimizi geliştirme noktasında ve Türkiye ekonomisinin son çeyrekte yakaladığı güçlü büyüme performansının kalıcı hale getirilmesi anlamında önemli reformlara yer veriliyor. Açıklanan 100 günlük eylem planında, mali disiplinin sürdürülebilir hale getirilmesi, yatırım potansiyelinin artırılması ve istihdam seviyelerinin daha da yukarı taşınması hedefleri için son derece isabetli çözümler yer alıyor. İş dünyası olarak, ticari süreçlerde karşılaştığımız zorluklar noktasında ve işlerimizi daha ileri taşıyarak ülkemize yaptığımız katkıyı artırabilmek için zaman zaman ekonomi yönetimine birtakım öneriler sunuyoruz. Eylem planında, bu önerilerimizin karşılık bulduğunu ve sorunların çözümü için gösterilen değerli çabayı görmek, bizleri memnun etmenin yanı sıra, çalışma azmimizi artırarak hedeflerimize daha büyük inançla odaklanmamızı sağlamaktadır. Yeni kabinenin, belirlenen eylem planı çerçevesinde ülkemiz için verimli çalışmalar yürüteceğine inancımız tamdır" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP