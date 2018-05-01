Çelenk'ten 1 Mayıs Kutlaması

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Başkanı Mehmet Çelenk, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

MÜSİAD Başkanı Çelenk mesajında, "Türkiye alın terinin kutsal sayıldığı, ilkeli çalışmanın, adaletli bölüşümün yüceltildiği, dayanışma ve yardımlaşma içinde üretmenin düstur edildiği bir medeniyetin yükseldiği topraklardır. Ülkemiz ileri teknoloji ile kalkınmış, refah seviyesi yüksek ve daha üretken hale gelmesinde her meslekte emek veren kardeşlerimizin gayreti vardır. Emeğiyle, alın teriyle ve üretimiyle ülkemize değer katan tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyor, bu günün huzur ve barış içinde kutlanmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP