Çelenk Gaziantep'e Gazilik Unvanı Verilişinin 98. Yıl Dönümünü Kutladı

MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk, Antep'e Gazilik unvanı verilişinin yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Antep'e Gazilik unvanının verilişinin 98. yıl dönümü münasebetiyle mesaj yayımlayan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk, "Antepli onuru ve şerefi için yaşar. Antepli onurunu, şerefini çiğnetmez. Bunun için de vatanı uğruna canını vermekten çekinmez. 98 yıl önce bu toprakları bize emanet eden ve bu büyük kahramanlık destanını yazan aziz kahramanlarını; şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

"Yürekleri memleket kadar büyük"

Antep'in büyük çabalar sonucu bu unvana kavuştuğunu belirten Çelenk, "Yürekleri ve vatan sevgileri memleket kadar büyük Anteplilerin düşman karşısında gösterdikleri duruşla yazdıkları kahramanlık destanı sonucu, şehrimizin 'Gazilik' gibi anlamlı ve onurlu bir unvanla taçlandığı gündür 8 Şubat. Ellerinde silahları olmamasına rağmen gözü kara yiğitlerin ölüme koşuşları başlattı bu şanlı tarihi. Antep'in Gaziantep yolculuğu azim ve kararlılığı ile açlık ve yokluk içinde, 11 ay boyunca, 6 bin 317 şehit ve sayısız kahramanla istiklal için mücadele etti ve kazandı. Bağımsızlığa giden bu yolda dik duruşuyla aldığı 'gazilik' unvanını hakkaniyetle, bileğinin hakkıyla almıştır" ifadelerini kullandı.

Mehmet Çelenk,Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Onlar yalnız Antep'i değil Türkiye'yi de kurtardılar" sözleriyle tanımladığı kahramanlık destanı ile Antep'in, 8 Şubat 1921 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çıkardığı 93 sayılı kanunla, "gazilik" unvanını aldığını ve bir şehrin adını değiştiren direnişin, tarihe altın harflerle yazıldığını hatırlattı.

"Unutmayacağız, unutturmayacağız"

Kendilerine bırakılan mirasa sahip çıkacaklarını vurgulayan Çelenk, "Tarihimiz her zaman bizim rehberimiz olmalı. Gaziantep'in kurtuluş mücadelesini unutmayacağız, unutturmayacağız. Bize bırakılan mirasa sahip çıkacak ve rengini şehitlerimizin kanından alan al bayrağımızı ilelebet bu topraklar üzerinde dalgalandıracağız. Şairin de mısralarında bahsettiği gibi; Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü, ışık ışık, dalga dalga bayrağım. Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Türkiye'de doğmak büyük bir şanstır ama Gaziantep'li olmak büyük bir ayrıcalıktır. Biz Gaziantep'liyiz demenin onurunu yaşıyoruz. Bize bu onuru yaşatan Atalarımızı, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA