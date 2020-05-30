Çelebi, "Öğretmenlerin istedikleri yerde sınava girebilmeleri sağlanmalı" Sen Düzce Şube Başkanı Ömer Faruk Çelebi, adaylık kaldırma sınavına katılacak öğretmenlerin istedikleri yerde sınava girebilmeleri sağlanması gerektiğini dile getirdi.

Sen Düzce Şube Başkanı Ömer Faruk Çelebi, adaylık kaldırma sınavına katılacak öğretmenlerin istedikleri yerde sınava girebilmeleri sağlanması gerektiğini dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı, 5 Temmuz 2020 tarihine ertelenen adaylık kaldırma sınavına, 2019 Şubat ayında atanan öğretmenlerin de katılacağını ve aday öğretmenlerin performans değerlendirmelerinin MEBBİS modülü üzerinden yapılması gerektiğini duyurdu. Eğitim-Bir-Sen Düzce Şube Başkanı Ömer Faruk Çelebi, adaylık kaldırma sınavına katılacak öğretmenlerin istedikleri yerde sınava girebilmeleri sağlanması gerektiğini dile getirdi. Çelebi: " Mart 2020'de, Milli Eğitim Bakanlığı'na başvuruda bulunarak, öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin 16. maddesi çerçevesinde aday öğretmenlerin 5 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirilecek adaylık kaldırma yazılı sınavına, söz konusu tarih itibarıyla bir yıllık fiili çalışma süresini tamamlamış ve performans değerlendirmeleri yapılmış sayılarak başvuruda bulunabilmesi için gerekli düzenlemenin yapılmasını talep etmiştik. Nisan 2020 tarihli Kurum İdari Kurulu toplantısında da gündeme taşıdığımız aynı konunun 'çalışma raporunda yer almasını sağlamıştık. Talebimizin kabulü neticesinde ilkbahar döneminde 60 iş gününü tamamlayan aday öğretmenlerin adaylıklarının kaldırılmasına esas performans değerlendirmeleri, MEBBİS Aday Performans Değerlendirme Modülü üzerinden tamamlanacaktır. Yine 2019 Şubat ayında atanan aday öğretmenler de 5 Temmuz'da gerçekleştirilecek sınava katılmaya hak kazanmıştır. Diğer yandan, Bakanlıktan beklentimiz, aday öğretmenlerin görevli oldukları yerler yerine istedikleri veya halen bulundukları yerlerde sınava girebilmelerinin sağlanmasıdır. Salgın sürecinde görev mahalline ulaşımın zorluk ve risk taşıması göz önünde tutularak aday öğretmenlerimizin talep ettikleri yerlerde sınava katılabilmeleri yönünde ivedi bir düzenleme yapılmalıdır" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA