Celal ve Sabri Özel kardeşlerden Ramazan yardımı
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Celal ve Sabri Özel kardeşlerden Ramazan yardımı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi nüfusuna kayıtlı Celal Özel ve Sabri Özel isimli hayırsever kardeşler tarafından Ramazan ayı öncesi ilçede belirlenen bin 500 aileye erzak paketi, 2 bin 500 aileye ise un yardımı yapıldı.

21.04.2020 15:30 | Son Güncelleme: 21.04.2020 15:30
Celal ve Sabri Özel kardeşlerden Ramazan yardımı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi nüfusuna kayıtlı Celal Özel ve Sabri Özel isimli hayırsever kardeşler tarafından Ramazan ayı öncesi ilçede belirlenen bin 500 aileye erzak paketi, 2 bin 500 aileye ise un yardımı yapıldı.

Şemdinlili hayırsever iş adamları Celal Özel ve Sabri Özel, korona virüs salgını ve Ramazan ayı nedeniyle dağıtılmak üzere ilçeye bin 500 adet gıda paketi ve 2 bin 500 torba un gönderdi. Bir ailenin 1 aylık gıda ihtiyacının bulunduğu paketler ve 2 bin 500 torba un, ilçe merkezi ve köylerde belirlenen ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Vatandaşlardan Oğuz Fırat, ülkemizin zor bir süreçten geçtiğini belirterek, "Bilindiği gibi virüsle mücadele ediyoruz. Şemdinli'de ihtiyaç sahibi ailelere Celal Özel ve Sabri Özel'in yardımları bu süreçte de devam ediyor. Kendileri her sene bu tür yardımları yapıyorlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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