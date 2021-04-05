Celal Ülgen kimdir? Celal Ülgen kaç yaşında, nereli? Celal Ülgen hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Celal Ülgen izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Celal Ülgen kaç yaşında, nereli? Celal Ülgen hayatı ve biyografisi! Celal Ülgen kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Celal Ülgen hakkında araştırmalar yapılıyor. Celal Ülgen kimdir? Celal Ülgen kaç yaşında, nereli? Celal Ülgen hayatı ve biyografisi!

CELAL ÜLGEN KİMDİR?

1948'de dünyaya gelen Celal Ülgen. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Ülgen kendisini solcu olarak tanımlamakta ve o dönemlerde Dev-Genç üyesi olmuştur.