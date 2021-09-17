Celal Şengör'ün öğrencisiyle ilgili tepki çeken sözlerine Bakan Derya Yanık'tan da tepki geldi - Haberler
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Celal Şengör'ün öğrencisiyle ilgili tepki çeken sözlerine Bakan Derya Yanık'tan da tepki geldi

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Güncel

Akademisyen ve jeolog Prof. Dr. Celal Şengör'ün canlı yayında bir öğrencisi hakkında söylediği "Eteğini kaldırdım, kalçasına bir tokat attım" ifadeleri büyük tepki çekti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kadına yönelik şiddet ve tacizin tek çeşidi yok. Failin olayı gülerek anlatması da tacizin ağırlığını hafifletmiyor. Bu zihniyetle mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Şengör, canlı yayında anlattığı bir anısında öğrencisinin eteğini kaldırdığını ve kalçasına tokat attığını söyledi. Daha sonrasında ise "Bu dehşete düştü. Baktım böyle bakıyor" ifadelerini kullanan Şengör, sosyal medyada gündem olarak büyük tepki çekti.

BAKAN YANIK: BU ZİHNİYETLE MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ

Konu ile alakalı Twitter hesabından açıklamada bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise şu ifadeleri kullandı:

"Kadına yönelik şiddet ve tacizin tek çeşidi yok. Failin olayı gülerek anlatması da tacizin ağırlığını hafifletmiyor. Ünvanların arkasına saklanarak meşruiyet sağlama arayışı ise yakışıksız. Öğrenci üzerindeki tahakkümü de ayrıca konuşuruz. Bu zihniyetle mücadeleye devam edeceğiz."

Celal Şengör'ün öğrencisi hakkındaki tepki çeken sözlerine Bakan Derya Yanık'tan da tepki geldi

ŞAHAN GÖKBAKAR'DAN DA TEPKİ GELMİŞTİ

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar da yaptığı paylaşımda Celal Şengör'ü eleştirmiş ve "Günümüz dünyasında bunu hangi medeni ülkede yaparsanız yapın hakkınızda cinsel taciz soruşturması başlar. Bir kız çocuğu babası olarak bu açıklaması ve pişkinliği karşısında akıl almaz bir hayrete düştüm. Bu tavır babacan değildir. Babalar hiçbir koşulda kız çocuklarının eteğini kaldırıp onlara şaplak atamaz" demişti.

Celal Şengör'den skandal ifadeler! Öğrencisinin eteğini kaldırıp kalçasına tokat attığı anısını anlattıCelal Şengör'den skandal ifadeler! Öğrencisinin eteğini kaldırıp kalçasına tokat attığı anısını anlattı
Öğrencisi hakkında 'Eteğini kaldırıp tokat attım' diyen Celal Şengör'e Şahan Gökbakar'dan tepkiÖğrencisi hakkında "Eteğini kaldırıp tokat attım" diyen Celal Şengör'e Şahan Gökbakar'dan tepki

Celal Şengör'ün öğrencisiyle ilgili tepki çeken sözlerine Bakan Derya Yanık'tan da tepki geldi
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Emre İliksiz
Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Celal Şengör'ün 'Eteğini kaldırıp tokat attım' dediği öğrencisinin Saniye Güven Neumann olduğu ortaya çıktı

Celal Şengör'ün "Eteğini kaldırıp tokat attım" dediği öğrencisinin Saniye Güven Neumann olduğu ortaya çıktı
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Haber: Celal Şengör'ün öğrencisiyle ilgili tepki çeken sözlerine Bakan Derya Yanık'tan da tepki geldi - Haberler
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