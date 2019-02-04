Celal Doğan, DSP'nin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Oldu

DSP, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için 3 dönem belediye başkanlığı yapan eski HDP milletvekili Celal Doğan'ı gösterdi. "Kimseyle ittifak yapmıyoruz bu toplumsal bir talepti." diyen Doğan'ın bugün açıklama yapması bekleniyor.

DSP GENEL MERKEZİ'NDE BASIN TOPLANTISIYLA ADAYLIĞINI DUYURACAK

Gazete Duvar'da yer alan habere göre; Celal Doğan, adaylığının netlik kazandığını ve Ankara yolunda olduğunu söyledi. Doğan, DSP Genel Merkezi'nde gerçekleştireceği basın toplantısı ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu duyuracağını belirtti.