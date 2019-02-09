Çekiçle Soyguna Gitti, Önce Biber Gazı Ardından Dayak Yedi

– Elinde çekiçle dükkan soymaya giden hırsız, çalışanın yüzüne sıktığı biber gazı içeren sprey yüzünden kontrolünü kaybedince, dükkan çalışanından ve o sırada dükkana giren bir müşteriden dayak yedi.

Olay Rusya'nın Çelyabinsk bölgesinde yer alan Kıştım şehrinde meydana geldi. Dükkanın güvenlik kamerasınca kayda alınan görüntülerde, dükkana giren hırsızın elindeki çekiçle dükkandaki çalışana saldırmaya çalıştığı görülüyor. Çalışan kendini korumak için tezgahın yanında bulunan odaya saklanmaya çalışıyor ve odanın kapısını kapatmadan önce hırsızın yüzüne biber gazı sıkmayı başarabiliyor. Daha sonra hırsızın sprey yüzünden kontrolünü kaybetmesinden faydalanan dükkan çalışanı, odadan çıkarak hırsızın elindeki çekici almaya çalışıyor. Hırsız elindeki çekici rasgele savurmaya başlayınca dükkan çalışanı korkup, yine odaya geri dönüyor. Bu sırada dükkana giren bir müşteri de elinde çekiç olan hırsızı görünce olayı anlayarak, yakınında bulunan bir sandalye ile hırsızın kafasına vurmaya başlıyor. Ardından, içerdeki sesleri duyan dükkan çalışanı odadan tekrar çıkıyor ve müşteri ile birlikte hırsızı dövmeye devam ediyor.

Yerel medyada, olay yerine çağrılan polisin, direnecek gücü kalmayan hırsızı kolayca gözaltına aldığı belirtildi.

Kaynak: DHA