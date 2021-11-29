Çek Cumhurbaşkanı Zeman, korona nedeniyle girdiği şeffaf küp içinden başbakan atadı - Haberler
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Çek Cumhurbaşkanı Zeman, korona nedeniyle girdiği şeffaf küp içinden başbakan atadı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya
Çek Cumhurbaşkanı Zeman, korona nedeniyle girdiği şeffaf küp içinden başbakan atadı

Çek Cumhurbaşkanı Milos Zeman yakalandığı koronavirüs nedeniyle başbakan atama törenine şeffaf bir oda şeklinde yapılan kabinden katılım sağladı. Cumhurbaşkanı Zeman, Petr Fiala'yı burada başbakan olarak atadı.

Doktorların 'görev yapmaya uygun değil' diye rapor verdiği Çek Cumhurbaşkanı Zeman, taburcu olmasının hemen ardından düzenlenen törenle başbakan atadı.

Koronavirüse yakalanan Zeman, tekerlekli sandalye ile geldiği törene şeffaf, oda biçimindeki pleksiglas kabinin arkasından törene katıldı. Zeman'ı, koruyucu kıyafetli özel görevliler kabine kadar getirdi.

Çek Cumhurbaşkanı Zeman, korona nedeniyle girdiği şeffaf küp içinden başbakan atadı

Sivil Demokrat Parti (ODS), TOP 09 ve Hristiyan Demokratlar Birliğinin (KDU-CSL) oluşturduğu Spolu İttifakı'nın başbakan adayı Fiala, yemin ettikten sonra resmen göreve başladı.

Ülkede 8-10 Ekim'de düzenlenen milletvekili seçimlerini Spolu ittifakı küçük bir farkla kazanmış, bunun hemen akabinde Cumhurbaşkanı Zeman, Prag'daki askeri hastanenin yoğun bakım ünitesine kaldırılmıştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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