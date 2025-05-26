Cehennem Melekleri filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Cehennem Melekleri filmi ne zaman, nerede çekildi?

Cehennem Melekleri filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Cehennem Melekleri filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Cehennem Melekleri filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Cehennem Melekleri konusu, özeti ve Cehennem Melekleri oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Cehennem Melekleri filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Cehennem Melekleri filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Cehennem Melekleri filmini izleyecek olanların merak ettiği Cehennem Melekleri konusu nedir, Cehennem Melekleri oyuncuları kimler ve Cehennem Melekleri özeti gibi konuları inceliyoruz

CEHENNEM MELEKLERİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

ABD'nin sıklıkla çevre ülkelerin iç işlerine müdahalesinin görünürdeki çerçevesi "zalim diktatörleri alaşağı etmek" olarak belirlenir. Acaba bu doğru mudur? İşte Cehennem Melekleri adlı bu yapım da benzeri bir sorunun peşinde koşuyor. Filmde, bir Güney Amerika ülkesinin "kural tanımaz diktatörünü yıkmak" ve diktatörlük rejimini sona erdirmek için ülkeye gizlice sızan bir grup paralı askerin hikayesi anlatılıyor. Yeni misyonları sebebiyle ülkeye gizlice giriş yapan özel birlik kısa sürede hiçbir şeyin kendilerine anlatıldığı gibi olmadığını fark eder. Akabinde ekip kendini büyük bir yanılsama ve ihanet içinde bulur. Olaylar kontrolden çıkmaya başladığında ve masum hayatlar tehlike altına girdiğinde bu ekip çok daha büyük bir düşmana karşı mücadele etmeye başlar. Bu kardeşler takımını yok etmek adına onları bu görevin içine sokmuş olan ve geleceklerini tehdit eden kişiye karşı mücadele başlamıştır.


CEHENNEM MELEKLERİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

rjinal Adı : The Expendables

Türü:Aksiyon, Macera

Yönetmen: Sylvester Stallone

Oyuncular: Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li

Sylvester Stallone .... Barney Ross a.k.a. "The Schizo", uzun zamandır harcananların ve takımının lideri.

Mickey Rourke .... Tool, Cehennem Melekleri'ne yardımcı olup Ross'un eski ekibinden bir silah tüccarı.

Jason Statham .... Lee Christmas, bir İngiliz Expendable takımın ikinci komutanı ve eski SAS askeri. Close Quarters Combat uzmanı. Bıçakları çok iyi kullanır.

Jet Li .... Bao Thao, bir paralı asker.Vietnam 'lı.

Dolph Lundgren .... Gunner Jensen, bir uzman ve savaş gazisi olan bir İsveçli bir Expendable.

Terry Crews .... Hale Caeser, bir Expendable ve Bao Thao'nun en iyi arkadaşı. Aynı zamanda bir silah uzmanı.

Charisma Carpenter .... Lacy, Lee Christmas'ın nişanlısı.

Eric Roberts .... Monroe, bir dolandırıcı.C.I.A'in Expendables'i adaya göndermesinin asıl sebebi onun öldürülmesini istemeleridir.Marine

Randy Couture .... Toll Road, Ross'un eski ekibnden bir Expendable.

David Zayas .... General Garza, bir diktatör.

Giselle Itié .... Sandra, General Garza'nın kızı.

Gary Daniels .... The Brit, eski bir Expendable. General Garza'nın sağ kolu ve Expendables ile savaş yapmak istiyor.

Nick Searcy .... Ajan Will Sands

Amin Joseph .... Somali'li korsanların grup lideri.

Arnold Schwarzenegger, küçük bir rolde. Ross'un en eski ve güvenemediği adamlardan. Başkan olmak istiyor.

Bruce Willis, bir C.I.A ajanı. Ross'a kendini 'Bay Kilise' olarak tanıtır o ve ekibine General Garza'yı öldürmesi için para verir.

CEHENNEM MELEKLERİ FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Cehennem Melekleri (İngilizce özgün adı: The Expendables), 2010'da gösterime giren Sylvester Stallone'nin hem yönetip hem oynadığı ABD yapımı film. Filmde birkaç paralı askerin Güney Amerika'da, bir diktatörü devirme macerası konu edilmiştir. İkincisi 17 Ağustos 2012'de, üçüncüsü 15 Ağustos 2014'te çekilmiştir. 2016'da dördüncüsünün çekilmesi planlanmıştır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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