Cehennem Melekleri 2 oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Cehennem Melekleri 2 ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Cehennem Melekleri 2, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Cehennem Melekleri 2ni izleyecek olanların merak ettiği Ketenpere konusu nedir, Ketenpere oyuncuları kimler ve Ketenpere özeti gibi konuları inceliyoruz.

CEHENNEM MELEKLERİ 2 KONUSU NEDİR?

Bay Church için oldukça basit bir işi aldıktan sonra, Cehennem Melekleri'nin planları yanlış gider ve içlerinden biri, rakip bir paralı asker olan Jean Vilain (Jean-Claude Van Damme) tarafından öldürülür. Cehennem Melekleri, yeni üyeleri Billy the Kid ve Maggie ile ölümcül bir silâhı durdurmak ve kardeşlerini öldüren caniden intikam almak için düşman bölgesine doğru yola çıkar.

CEHENNEM MELEKLERİ 2 OYUNCULARI VE KADROSU

Barney Ross (Sylvester Stallone), Lee Christmas (Jason Statham), Yin Yang (Jet Li), Gunnar Jensen (Dolph Lundgren),Toll Road (Randy Couture) ve Hale Caesar (Terry Crews), Mr. Church un (Bruce Willis) liderliğinde yeniden bir araya geliyorlar; fakat bu sefer mesele biraz kişisel. Zira basit bir hesaplaşma, aralarından birinin öldürülmesiyle sonuçlanınca, intikam almak kaçınılmaz olacak...

CEHENNEM MELEKLERİ 2 NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Çıkış tarihi: 13 Ağustos 2012 Londra