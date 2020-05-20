Caz sanatçısı İlham Gencer, akordeonuyla 19 Mayıs coşkusuna katıldı
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Caz sanatçısı İlham Gencer, akordeonuyla 19 Mayıs coşkusuna katıldı

Caz sanatçısı 94 yaşındaki Bozkurt İlham Gencer, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı'nı evinin balkonundan kutladı.

Caz sanatçısı İlham Gencer, akordeonuyla 19 Mayıs coşkusuna katıldı
20.05.2020 01:16 | Son Güncelleme: 20.05.2020 01:16

Caz sanatçısı 94 yaşındaki Bozkurt İlham Gencer, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı'nı evinin balkonundan kutladı.

Ünlü sanatçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında yaptığı kutlama çağrısı üzerine saatler 19.19'u gösterdiğinde balkonuna çıktı.

Akerdeon çalarak İstiklal Marşı'nı okuyan sanatçıya komşuları da eşlik etti.

Gencer ayrıca komşularıyla Gençlik Marşı'nı seslendirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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