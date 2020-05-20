Caz sanatçısı İlham Gencer, akordeonuyla 19 Mayıs coşkusuna katıldı
Caz sanatçısı 94 yaşındaki Bozkurt İlham Gencer, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı'nı evinin balkonundan kutladı.
20.05.2020 01:16 | Son Güncelleme: 20.05.2020 01:16
Caz sanatçısı 94 yaşındaki Bozkurt İlham Gencer, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı'nı evinin balkonundan kutladı.
Ünlü sanatçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında yaptığı kutlama çağrısı üzerine saatler 19.19'u gösterdiğinde balkonuna çıktı.
Akerdeon çalarak İstiklal Marşı'nı okuyan sanatçıya komşuları da eşlik etti.
Gencer ayrıca komşularıyla Gençlik Marşı'nı seslendirdi.
Kaynak: AA