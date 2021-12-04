Caz müzik tutkunu Ertegün kardeşlerin öyküsünü anlatan "Kapıyı Açık Bırak"ın Ankara gösterimi yapıldı

ANKARA (AA) - ABD'nin başkenti Washington'da 1930'lu ve 1940'lı yıllarda caz müziğine destek olarak ırkçılığa karşı koyan Ahmet Ertegün ile Nesuhi Ertegün'ün öykülerini anlatan "Kapıyı Açık Bırak" (Leave The Door Open) belgeselinin Ankara gösterimi yapıldı.

Gösterimi CerModern'de yapılan belgesele Başkentli sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Belgeselin yönetmeni Ümran Safter, gösterim öncesi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara'da sanata son derece ilgi gösteren bir kitle bulunduğunu ve bu nedenle burayı çok önemsediğini belirterek, "Pandemi olmasına rağmen bugün de sağ olsunlar Ankaralılar filmimize ilgi gösterdiler ve geldiler." dedi.

Filmin ilk gösterimlerini Washington ve Dallas'taki film festivallerinde yaptıklarını aktaran Safter, Türkiye'deki gösterimlerin ise Antalya Altın Portakal Film Festivali ile İstanbul'daki Amerikan Konsolosluğu Rezidansı'nda yapıldığını söyledi.

Safter, filmin aralık ayında Boston Türk Film Festivali ve Vancouver Türk Filmleri Festivali'nde gösterildiğini, ocak ayında İtalya Torino'da büyük bir müzik festivalinde izleyiciyle buluşacağını kaydetti.

Filmin, siyahlarla beyazların bir araya gelemediği, Amerikan tarihinin ırkçılık açısından karanlık bir dönemi sayılan 1930'lu ve 1940'lı yıllarına da ışık tuttuğun anlatan Safter, "Bütün bu karanlık dönemde iki tane Türk genci, yaşları da çok küçük, Ahmet ve Nesuhi Ertegün o dönem siyah ve beyaz müzisyenleri rezidansta bir araya getirerek adeta bir çığır açıyorlar. Bir devrim yapıyorlar. Büyük bir cesaret. Esasen filmimiz bunu anlatıyor." diye konuştu.

Filme gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Safter, şunları söyledi:

"Film Amerikan tarihini de anlatıyor. Bu açıdan da Amerikan izleyicilerden çok yoğun bir ilgi var. Amerikan basınında çok yoğun bir ilgi var. Yine Türkiye'den hem caz severler hem de Ahmet ve Nesuhi Ertegün'ü bilenler, onları merak edenlerden de yoğun bir ilgi var. Ben de Ankaralılara bu vesileyle teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Bizim filmlerimizi bağrına bastılar. Bu filmi de keza. Teşekkür ederim kendilerine."

AA / Harun Kutbe - Son Dakika Haberleri

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