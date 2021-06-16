Cayma hakkını kullanan tüketiciden kargo parası alınamaz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cayma hakkını kullanan tüketiciden kargo parası alınamaz

Cayma hakkını kullanan tüketiciden kargo parası alınamaz
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

"Firmamızdan sipariş verip, almadığınız ürünlere kargo bedeli ödenmiştir" mesajlarını değerlendiren Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, "Mesafeli sözleşmelerde ürünü almayan/cayma hakkını kullanan tüketiciden kargo bedeli talep edilemez" dedi.

"Firmamızdan sipariş verip, almadığınız ürünlere kargo bedeli ödenmiştir" mesajlarını değerlendiren Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, "Mesafeli sözleşmelerde ürünü almayan/cayma hakkını kullanan tüketiciden kargo bedeli talep edilemez" dedi.

İnternet üzerinden yapılan mesafeli alışverişlerde gelen bilgilendirme mesajları, bazen tüketicilerin kafasını karıştırabiliyor. Bunlardan sıkça karşılaşılan, "Firmamızdan sipariş verip, almadığınız ürünlere kargo bedeli ödenmiştir" mesajı, sipariş ettiği ürünü almayan ya da satın almadan cayan tüketicileri endişelendiriyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TÜKDES Genel Başkanı Süleyman Bakal, tüketicilerin bu mesajları dikkate almaması gerektiğini söyledi. Bakal, ayrıca sürekli gelen mesajlar için ilgili makamlara şikayette bulunulabileceğini belirtti.

"Tüketiciler bu tür istenmeyen mesaj atan firmaları şikayet edebilirler"

Sipariş ettiği ürünü almayan ya da cayma hakkını kullanan tüketiciden herhangi bir ücret istenemeyeceğini ancak bazı firmaların bu kurala uygun davranmadığını dile getiren TÜKDES Genel Başkanı Süleyman Bakal, "Son günlerde tüketicilere, 'Firmamızdan sipariş verip, almadığınız ürünlere kargo bedeli tarafımızdan ödenmiştir. Gün içerisinde belirtilen hesap numarasına 47 TL yatırmanız gerekmektedir. Aksi takdirde şirket avukatları tarafından tarafınıza icra takibi başlayacaktır' içerikli mesajlar gelmektedir. Kendilerine bu içerikte mesaj gelen tüketiciler bu mesajları dikkate almamalıdır. Ayrıca tüketiciler; bu tür istenmeyen mesajları gönderen firmaları; ALO 175 'e, Ticaret İl Müdürlüklerine, e-devlet üzerinden Ticaret Bakanlığı-Ticari Elektronik İleti Şikayet Sistemine şikayet edebilirler. SMS gönderme işleminin kişilerin huzur ve sükununu bozma boyutuna ulaşması durumunda; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun Kişilerin huzur ve sükununu bozma maddesinin kendilerine verdiği hakkı kullanarak mesaj gönderenleri Cumhuriyet Başsavcılıklarına şikayet edebilirler. Mesafeli sözleşmelerde cayma hakkını kullanan tüketici kargo bedeli ödemek zorunda değildir. Mesafeli, uzaktan, internetten yapılan sözleşmelerde tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Hulusi Akar Süleyman Soylu Emmanuel Macron
Magazin Müge Anlı Merve Dizdar Hande Ataizi Serenay Sarıkaya
Spor Diego Fatih Terim Burak Yılmaz Sergen Yalçın Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cayma hakkını kullanan tüketiciden kargo parası alınamaz - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.06.2021 13:39:12. #1.13#

title