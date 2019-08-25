Çaykur Rizespor evinde Sivassporu yendi

25.08.2019 21:25

Süper Lig'in 2. haftasında Çaykur Rizespor evinde Demir Grup Sivasspor'u ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekip Çaykur Rizespor'un 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

7. dakikada Erdoğan ceza sahasının dışında topla buluştu ve sol ayağıyla etkili bir şut çekti ancak Rizespor'da kaleci Gökhan gole izin vermedi. 28. dakikada isabetli paslarla organize bir şekilde rakip ceza sahasına giren Sivasspor'da sağ çaprazda topla buluşan Mert Hakan sağ ayağı ile sert bir şut çıkardı ama kaleci Gökhan topu kontrol etmeyi başardı. 37. dakikada Çaykur Rizespor'da de Pauw sol taraftan savunmanın arkasına çıkardığı topu Oğulcan önce Goiano'dan kurtardı fakat kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

İKİNCİ YARI

53. dakikada Mykola Morozyuk'un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde Aaron Appindangoye, Mohamed Abarhoun'u itti ve Çaykur Rizespor penaltı kazandı. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Samudio takımının ilk golünü attı. 1-0 59. dakikada Nill de Pauw sağ kanattan ceza alanına hareket eden Fernando Boldrin'i gördü ve pasını aktardı, Boldrin'in altıpasa girmeden sağ çaprazdan vurduğu top filelerle buluştu. 2-0 80. dakikada Demir Grup Sivasspor Kone'in ceza sahası sol çaprazdan geriye doğru çıkardığı topu Fernando Andrade karşıladı. Fernando Andrade ceza sahası içerisinden uzak köşeye düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-1

Stat: ÇAYKUR Didi Hakemler: Fırat Aydınus x, Aleks Taşçıoğlu x, Erdem Bayık x Çaykur Rizespor: Gökhan xxx, Abarhoun xxx, Attamah xxx, El Kebir ? (Oğulcan dk. 13 xxx), Boldrin xxx (Abdullah dk. 76 xx), Nill de Pauv xxx (Barış dk. 90 ?), Samudio xxx, Dimitrios xx, Vetrih xx, Melnjak xxx, Moroziuk xxx Yedekler: Yarık, El Talbi, Atakan, Diomande, Burak, Oğuz, Orhan Teknik Direktör: İsmail Kartal Demirgrup Sivasspor: Samassa x, Marcelo x, Caner x, Aaron x, Ziya x, Hakan xx, Mert Hakan x (Sergiy dk. 80 x), Cofie x (Kone dk. 65 xx), Erdoğan x (Fernando Andrea dk. 62 xx), Yatabare xx, Emre x Yedekler: Muammer, Ali, Uğur, Paul, Fatih, Derlek, Oliviera Teknik Direktör: Rıza Çalımbay Goller: Samudio (dk. 53 pen.), Boldrin (dk. 59) (Çaykur Rizespor), Andrea (dk. 80) (Demir Grup Sivasspor) Sarı Kartlar: Oğulcan, Attamah (Çaykur Rizespor), Aaron, Emre (Demir Grup Sivasspor)

(Kubilay Ateş – Hasan Fehmi Demir/İHA)

Kaynak: İHA