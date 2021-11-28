Çayırova'da Kent Meydanı projesinin startı verildi - Haberler
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Çayırova'da Kent Meydanı projesinin startı verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Çayırova'da Kent Meydanı projesinin startı verildi

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçeye yeni bir vizyon kazandıracak Kent Meydanı projesinin startını verdi.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçeye yeni bir vizyon kazandıracak Kent Meydanı projesinin startını verdi.

Proje alanında yapılan çalışmaları yerinde inceleyen ve yetkililerden bilgiler alan Başkan Çiftçi, 25 bin metrekare alana inşa edilmesi planlanan projenin startını, temsili olarak çıktığı kepçe operatörün hafriyat çalışmasına eşlik ederek verdi.

Proje ile ilgili açıklamada bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "2021 yılını atılım ve yatırım yılı ilan etmiş, Çayırova'mızın şantiyeye döneceğini söylemiştik. Söz verdiğimiz gibi projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Şimdi de şehrimize yeni bir kimlik kazandıracak, estetik, yeşil alanı yoğun, şehrimizin en büyük ihtiyacı olan kent meydanı projemize ilk kepçeyi vurduk" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlar nefes alacak"

Projenin bu noktaya gelmesi için yoğun bir çalışma sürdürdüklerini ifade eden Çiftçi, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 25 bin metrekare alanda inşa edeceğimiz kent meydanı şehrimizin kalbinin attığı, 7'den 70 hemşehrilerimizin nefes alacağı, dinlenebileceği önemi bir nokta olacak" dedi. - KOCAELİ

Çayırova'da Kent Meydanı projesinin startı verildi

Çayırova'da Kent Meydanı projesinin startı verildi

Çayırova'da Kent Meydanı projesinin startı verildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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