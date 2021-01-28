Çayırova Belediyesi çocuklar için televizyon kurdu
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Çayırova Belediyesi çocuklar için televizyon kurdu

28.01.2021 10:53 | Son Güncelleme: 28.01.2021 11:49
Çayırova Belediyesi çocuklar için televizyon kurdu

KOCAELİ Çayırova Belediyesi pandemi sürecinde çocukları eğitici, eğlendiren, öğreten, ahlaki değerlere saygıyı anlatan YouTube'dan yayın yapan çocuk televizyonu kurdu.

KOCAELİ Çayırova Belediyesi pandemi sürecinde çocukları eğitici, eğlendiren, öğreten, ahlaki değerlere saygıyı anlatan YouTube'dan yayın yapan çocuk televizyonu kurdu.

Çayırova Belediyesi pandemi sürecini evlerinde geçiren çocuklar için Çayırova Çocuk TV'yi kurdu. Çayırova Çocuk TV'de çocukların en fazla takip ettiği yayınlar arasında Kaptan Mışmış, Gurme Çocuk, sağlık, Öğretmenim Bilir ve Mışmış Giller geliyor. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi kendisini ziyaret eden çocuklara hediyeler verdi. Çayırova Çocuk TV ile çocukların hem eğlenmesini hem de öğrenmesini amaçladıklarını belirten Başkan Bünyamin Çiftçi, "Çayırova Çocuk TV'yi kurmaktaki en önemli amaçlarından birisinin ise teknoloji çağındaki çocukların özellikle pandemi sürecinde evlerde kalarak sıkıldıkları bugünlerde internetin olumsuz etkilerinden kurtulmalarını ve eğlenerek eğitici öğretici bilgilerle dolu çocuk TV'yi izlemelerini sağlamak. Pandemide en fazla mağdur olan hem okul hem de mahalle arkadaşlarından uzak kalarak, psikolojileri bozulan çocuklarımızın rahatlaması ve eğitici programlar ile bilgilenmeleri için Çayıova Belediyesi Çocuk TV projesini başlattık. Sadece Kocaeli değil ülkemizin her yerinden çocukların seyretmelerini hedefliyoruz. Çocuklar hem eğlenecek hem de öğrenecekler. Çocuklar Çayırova Çocuk TV ile mutlu olacak" dedi.


Çayırova Belediyesi çocuklar için televizyon kurdu
Çayırova Belediyesi çocuklar için televizyon kurdu
Çayırova Belediyesi çocuklar için televizyon kurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk TURGUT

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