Çayırlı'da 'Modern Hayvancılık Teknikleri Eğitimi Sertifika' töreni yapıldı

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde DAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından desteklenen, Erzurum Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen ve tamamlanan 'Modern Hayvancılık Teknikleri Eğitimi Sertifika' töreni yapıldı.

Çayırlı Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Kaymakam Ahmet Gülderen, Belediye Başkanı Atınç Bahadır, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen ile ETÜSEM Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Ahmet İlker Akbaba ve çiftçiler katıldı.

Prof. Dr. Osman Demirdöğen konuşmasında tarım ve hayvancılıkta modernizasyonun gerçekleştirilmesi için DAP Kalkınma Ajansının her zaman çiftçi ve hayvancılarla beraber olduğu ve bu konuda her zaman yardıma hazır olduklarını inovatif fikirlere açık olduklarına özellikle dikkat çekti.

Programın sonunda ise ilçede tarım, hayvancılık kolunda faaliyetler gösteren katılımcıların eğitimlerini başarıyla tamamlaması hasebiyle sertifikaların yanı sıra bir takım hediyeler de takdim edilip hatıra fotoğrafı çektirildi. - ERZİNCAN

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