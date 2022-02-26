Çaycuma Milli Eğitim " Sorumluluk kanımızda var" dedi

ÇAYCUMA, ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Kızılay ve İlçe Milli Eğitim işbirliğinde düzenlenen kan ve kök hücre bağışı kampanyasına eğitim camiası büyük ilgi gösterdi.

Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen "Sorumluluk Kanımızda Var" sloganıyla kan bağış kampanyasına İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, Şube Müdürleri Nusret Parlak, Özkan Yıldırım, İsmail Çelebi ve Muharrem Yol, İlçe Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen, Kızılay Zonguldak Şube Başkanı Serap Elibol, Zonguldak Kızılay Kan Merkezi Organizasyon Sorumlusu Özcan Güler, Kızılay Çaycuma Şube Başkanı Bünyamin Bostancı, Çaycuma önceki dönem Belediye Başkanı Mithat Gülşen, Vergi Dairesi Müdür ve çalışanları, okul müdürleri, öğretmenler, Milli Eğitim personeli ve vatandaşlar katıldı.

Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş tüm bağışçılara teşekkür ederken; " Çaycuma'da 'Sorumluluk Kanımızda Var' sloganıyla, kan bağışı kampanyasına eğitim camiası ve tüm paydaşlarımızla başladık. Okul müdürlerimiz, öğretmenlerimiz tüm eğitim camiası paydaşlarımızla insanlara can olmak, hayat vermek için onlarla birlikte bugün buradayız. Bugün burada öğretmenlerimiz, eğitim camiamız, paydaşlarımızla beraber olmamızı sağlayan şube müdürlerimize, okul müdürlerimize, müdür yardımcılarımıza, öğretmenlerimize, velilerimize, basın mensuplarına, bizi destekleyen tüm STK'lara ve daire amirlerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca Kızılay'ın il ve ilçe yöneticilerine, bugün burada bizlerle beraber oldukları ve bu kampanyayı bizimle planladıkları için teşekkür ediyorum. Zonguldak ilimizde ihtiyaç sahibi hastalarımıza, canlarımıza burada vereceğimiz kanlarımız can olacaktır, hayat olacaktır." dedi. - ZONGULDAK