Çaycuma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden korona virüsüyle mücadeleye katkı Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden korona virüsüyle mücadeleye katkı verildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden korona virüsüyle mücadeleye katkı verildi.

Bu zor süreçte sağlık çalışanlarının yanında olduklarını göstermek ve destek olabilmek adına koruyucu siperlik üretimi yapıldı. Korona virüs salgınından korunmada en çok ihtiyaç duyulan ürünlerden birisinin maskeler olduğunu ve ürettikleri koruyucu maskeleri sağlık çalışanlarına vereceklerini açıklayan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Bülent Özcan, "Tüm dünyayı ve ülkemizin yaşamış olduğu bu zor süreçte sağlık çalışanlarımızın yanında yer alabilmek, onlara azda olsa destek olabilmek için başta ilçe Milli Eğitim Müdürümüz İsmail Baş'ın öneri ve destekleriyle okulumuzun öğretmenleri ile siper maske yapımına karar verdik. İlk etapta Çaycuma Devlet Hastanesi'ne Pazartesi günü teslim edilmek üzere 500 adet siper maske yapıldı. Diğer kurum ve kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda üretime devam edilecektir. Ayrıca Çaycuma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak bölgemizin ve ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda her zaman veli, öğrenci, öğretmen ve tüm personelimizle üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Çaycuma Kaymakamımız Muharrem Çoşgun'a, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş'a,siper maske yapımında emeği geçen okulumuz personeline çok teşekkür ederim" dedi . - ZONGULDAK

Kaynak: İHA