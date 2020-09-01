'Çay koy geliyoruz' dediler... Eşini karşısında görünce her şeyi anladı!
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'Çay koy geliyoruz' dediler... Eşini karşısında görünce her şeyi anladı!

Telefon dolandırıcılarının hedefi bu defa emekli fizik profesörü oldu. Kendini komiser olarak tanıtan şahıslar tarafından aranan profesör ve eşi, dolandırıcıların elinde yüklü miktarda para verdi.

'Çay koy geliyoruz' dediler... Eşini karşısında görünce her şeyi anladı!
01.09.2020 09:45 | Son Güncelleme: 01.09.2020 10:15

İstanbul Üniversitesi'nden emekli Prof. Çetin Bolcal, kendini komiser olarak tanıtan şahıslar tarafından dolandırıldı. Uzun süren telefon konuşmalar ile Bolcal ve eşinin güvenini kazan dolandırıcılar, 'paralardaki parmak izini tespit etmeliyiz' bahanesi ile yüklü miktarda parayı teslim alıp sırra kadem bastılar. Dolandırıldığını anlayan emekli profesör, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nden emekli Fizik Profesörü Çetin Bolcal, geçtiğimiz günlerde kendisini komiser olarak tanıtan bir şahıs tarafından arandı. Telefondaki sahte polis, Prof. Bolcal'a savcının talimatı üzerine aradığını, hesabından 100 bin dolar para çektiklerini ama banka hesabındaki paranın durduğunu ve derhal çekilmesi gerektiğini söyledi.

"FETÖ ÜYESİNE PARA GÖNDERMİŞSİNİZ"

Aynı şahısla bağlantılı olan bir başka şahıs profesörün eşini arayarak konuşulanları destekler şekilde ikna etmeye çalıştı. Bunun sonrasından ev telefonları erkek bir şahıs tarafından arandı ve "FETÖ üyesi birine para göndermişsiniz" diyerek çifti korkuttu. Bankaya yönelik operasyon olacağı ve parayı çekmesi gerektiği söylenen emekli profesör ikna edildi.

"PARALARDAKİ PARMAK İZİNİ TESPİT ETMEMİZ GEREK"

Telefon konuşmalarından sonra bankaya gidip 265 bin lira çeken Prof. Bolcal, bir operasyon içinde olduğunu düşündü ve sürekli olarak kendisini komiser olarak tanıtan şahısla iletişim halinde kaldı. Eve gelen eşi ise başka bir bankada hesabı olduğu söylenince tekrar bankaya gitti. Evde yalnız kalan Prof. Bolcal, iletişimde olduğu sahte komiserin isteği üzerine parayı masanın üzerine koyup fotoğrafını çekti ve yolladı. Sahte komiser, bu kez "Paralardaki parmak izlerini tespit etmemiz gerek. Gelecek olan şahsa teslim et" dedi.

Eşinin nerede olduğunu öğrenmek isteyen profesöre polis merkezinde olduğu söylendi.

'ÇAY KOY GELİYORUZ' DEDİLER

Prof. Bolcal, tüm parayı gelen şahsa teslim etti. Parayı alan dolandırıcılar, daha sonra telefonla arayıp "15 dakika sonra parayı getireceğiz çay koy" dedi.

Eşi eve geldiğinde polis merkezine gitmediğini öğrenen Bolcal, sahte komiseri arayınca telefon suratına kapandı. Dolandırıldığını ve operasyonun aslında kendisi olduğunu anlayan Prof. Bolcal, soluğu savcılıkta alarak kimliği belirsiz şahıslardan şikâyetçi oldu.

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