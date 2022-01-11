Çay'dan kısa kısa - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çay'dan kısa kısa

Çay'dan kısa kısa
AA / Kadir Kiper - Haberler | Güncel

Çay Belediyesi, soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarını yaş ve kuru mama ile besliyor.

ÇAY, AFYON (AA) - Çay Belediyesi, soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarını yaş ve kuru mama ile besliyor.

Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, yaptığı açıklamada, "Soğuk kış günlerinde yiyeceğe ulaşamayan sahipsiz sokak hayvanlarının düzenli beslenmelerini sürdürüyoruz. Hayvanların sağlık kontrolleri de veteriner hekim gözetiminde yapılarak doğal ortamlarına bırakılıyor."ifadesini kullandı.

Atlı, ilçede sokak hayvanlarına mama desteğinde bulunan hayvan severlere de teşekkür etti.

Çay'da market denetimleri sürdürüyor

Çay Belediyesi Zabıta ekipleri ilçedeki marketlerde denetim faaliyetlerine devam ediyor.

Denetimler esnasında marketleri hijyen ve genel temizlik yönünden de kontrol eden zabıta ekipleri, iş yeri sahiplerine uyarılarda bulundu.

Vatandaşların bir mağduriyet yaşamamaları için zabıta ekipleri tarafından denetimlerin aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

AA / Kadir Kiper - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title