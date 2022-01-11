Çay'dan kısa kısa

ÇAY, AFYON (AA) - Çay Belediyesi, soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarını yaş ve kuru mama ile besliyor.

Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, yaptığı açıklamada, "Soğuk kış günlerinde yiyeceğe ulaşamayan sahipsiz sokak hayvanlarının düzenli beslenmelerini sürdürüyoruz. Hayvanların sağlık kontrolleri de veteriner hekim gözetiminde yapılarak doğal ortamlarına bırakılıyor."ifadesini kullandı.

Atlı, ilçede sokak hayvanlarına mama desteğinde bulunan hayvan severlere de teşekkür etti.

Çay'da market denetimleri sürdürüyor

Çay Belediyesi Zabıta ekipleri ilçedeki marketlerde denetim faaliyetlerine devam ediyor.

Denetimler esnasında marketleri hijyen ve genel temizlik yönünden de kontrol eden zabıta ekipleri, iş yeri sahiplerine uyarılarda bulundu.

Vatandaşların bir mağduriyet yaşamamaları için zabıta ekipleri tarafından denetimlerin aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

AA / Kadir Kiper - Son Dakika Haberleri

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