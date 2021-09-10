Çay'dan kısa kısa - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çay'dan kısa kısa

AA / Kadir Kiper - Haberler | Güncel
Çay'dan kısa kısa

Çay Devlet Hastanesi'ne atanan Genel Cerrahi Uzmanı Operatör Dr. Alper Kurt ve Anestezi Uzmanı Dr. Feyza Özkaya'nın görevlerine başladı.

Çay Devlet Hastanesi'ne atanan Genel Cerrahi Uzmanı Operatör Dr. Alper Kurt ve Anestezi Uzmanı Dr. Feyza Özkaya'nın görevlerine başladı.

Çay Devlet Hastanesi Başhekimi Murat Suman, yaptığı açıklamada hastaneye ataması yapılan genel cerrahi ve anestezi uzmanı doktorların ameliyatlara başladığını söyledi.

Genel Cerrahi Servisinin açılmasıyla birlikte il merkezine ve diğer hastanelere gitmek istemeyen hastalar tarafından hastaneye yoğun müracaatlar olduğunu kaydeden Suman, "Pazartesi günü itibariyle hastanede kasık ve mide fıtık ameliyatları yapıldı. Hastane personeli olarak çalışma konforu, hasta memnuniyetini artırmak ve kaliteli hizmet vererek tüm hastaların şifaya kavuşması için ekip ruhu ile çalışıyoruz." dedi.

Çay'da tarımsal sulamanın işletmesi belediyeye devredildi

Çay ilçesindeki 18 bin 500 dekar arazinin Çay barajından su ihtiyacını karşılayacak olan tarımsal sulamanın işletmesi belediyeye devri yapıldı.

Belediye Başkanı Hüseyin Atlı yaptığı açıklamada, tarımsal sulamanın işletmesi DSİ Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığının oluru ile belediyeye devrinin yapıldığını söyledi.

Atlı gelişmenin ilçeye ve çiftçilere hayırlı olmasını diledi.

Çay'dan kısa kısa

Çay'dan kısa kısa

AA / Kadir Kiper - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Gökhan Çıra Haluk Levent Derya Baykal
Spor Diego Cristiano Fatih Terim Abdullah Avcı Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ersin Tatar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Çay'dan kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.09.2021 20:29:31. #1.17#