Çay'dan kısa kısa
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Çay'dan kısa kısa

Anadolu Ajansı / Kadir Kiper - Haberler | Güncel
Çay'dan kısa kısa

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Milletvekili Veysel Eroğlu ile Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Çay'da incelemelerde bulundu.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Milletvekili Veysel Eroğlu ile Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Çay'da incelemelerde bulundu.

Çiçek, Eroğlu ve Zeybek, Yaka Mahallesi'ndeki Kadın Kültür Evi ile Cedit Mahalle'sindeki Kadın Kooperatifi'ndeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İl Protokolünün Çay'daki ziyaretlerine İlçe Kaymakamı Mehmet Durgut ile Belediye Başkanı Hüseyin Atlı ve meclis üyeleri eşlik etti.

-Çay'da iş yeri açılışı

Çay Kaymakamı Mehmet Durgut ile Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, kentte iş yeri açılışına katıldı.

Durgut, Cedit Mahallesi'ndeki iş yeri açılışında yaptığı konuşmada, "Bu zorlu pandemi döneminde yeni istihdam alanlarının açılması bizleri sevindirmiştir. Yeni işyerinin hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum."ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Durgut ile Atlı, iş yerinin açılışını yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Kiper

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