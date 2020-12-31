Çay'dan kısa kısa

Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, 2021 yılında belediye mülkiyetindeki iş yerlerinde kira artışı yapılmayacağını belirtti.

Atlı, yaptığı açıklamada, "2020 yılında yaşanan pandemi sürecinde hayat şartları büyük ölçüde değişen esnaflarımızın omuzlarındaki yükü azaltmak, kendilerine manevi olduğu kadar maddi destek olmak amacıyla 2021 yılında mülkiyeti belediyemize ait iş yerlerinde kira artışı yapılmayacaktır." ifadesini kullandı.

Çay'da parke ve kanalizasyon çalışmaları

Belediye Başkanı Atlı, Fen İşleri Müdürlüğünün Şirinevler Mahallesi'ndeki parke taşı döşeme çalışmalarını inceledi.

Atlı, burada yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Mahallemizdeki Topuz ile Ünlüler Sokak'taki 2 bin 500 metrekare alanı parke taşıyla kapladık. Yine Muradiye Camisi çevresinde 600 metre uzunluğunda kanalizasyon borusu döşendi. Bahriyeli Camisi'nde başlattığımız çevre düzenleme çalışmalarımızı da inşallah en kısa sürede tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Kiper