Çay'dan kısa kısa
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24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

Çay'dan kısa kısa

24.11.2020 12:29 | Son Güncelleme: 24.11.2020 12:33
Çay'dan kısa kısa

Çay'da 24 Kasım Öğretmenler Günü, törenle kutlandı.

Çay'da 24 Kasım Öğretmenler Günü, törenle kutlandı.

Dörtyol Meydanındaki törende İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından tören sona erdi.

Törene, ilçe protokolü katıldı.

Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Atlı mesajında, "Ülkemizi, milletimizi aydınlık geleceğe taşıma azmi ve gayreti içerisinde yüksek ideallere sahip, bizleri hayata alıştıran her şeyimizi borçlu olduğumuz öğretmenlerimiz, vatanımızın her köşesinde görevlerini layıkıyla yerine getirmektedirler. Ülkemizin mihenk taşı olan öğretmenlerimizin bu anlamlı günlerini en içten dileklerimle kutluyorum. Vefat eden öğretmenlerimize Allahtan rahmet, emekli olan öğretmenlerimize sağlık ve mutluluk görevine devam eden öğretmenlerimize de başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Kiper

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