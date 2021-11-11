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Çay'da Milli Ağaçlandırma Günü

AA / Kadir Kiper - Haberler | Güncel
Çay'da Milli Ağaçlandırma Günü

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 2 bin fidan toprakla buluştu.

ÇAY, AFYON (AA) - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 2 bin fidan toprakla buluştu.

Yeşilevler Mahallesi'ndeki 40 bin metrekarelik alandaki etkinlikte, 2 bin ağacın dikimi yapıldı.

Etkinliğe İlçe Kaymakamı Mehmet Durgut, Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Şahin, İlçe Jandarma komutanı Teğmen Murat Çakır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Akif Türk, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Katılımcılara, Çay Orman İşletme Şefliği tarafından ikramlarda bulunuldu.

AA / Kadir Kiper - Son Dakika Haberleri
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