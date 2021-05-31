Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nda
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Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nda

İhlas Haber Ajansı / Alexandros Gasteratos - Haberler | Güncel

- Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın başkenti Atina'da Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüşmek üzere bakanlığa geldi.

- Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nda

ATİNA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın başkenti Atina'da Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüşmek üzere bakanlığa geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün resmi ziyarette bulunmak üzere Yunanistan'ın başkenti Atina'ya geldi. Çavuşoğlu, ziyaret kapsamında Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile görüşecek. Bakan Çavuşoğlu beraberindeki heyetle birlikte görüşmenin yapılacağı Dışişleri Bakanlığına geldi.

Çavuşoğlu'nun mevkidaşı Dendias ile yapacağı görüşmede, ikili ilişkiler, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki gelişmeler ile Yunanistan'ın Türk azınlığa yönelik tutumunu değerlendirmesi bekleniyor.

Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nda
Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nda
Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nda
Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Alexandros Gasteratos

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