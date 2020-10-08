Çavuşoğlu Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Ceppar ile görüştü
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Çavuşoğlu Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Ceppar ile görüştü

08.10.2020 12:57 | Son Güncelleme: 08.10.2020 14:24

Slovakya'nın başkenti Bratislava'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar ile görüştü.

Slovakya'nın başkenti Bratislava'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya ziyaretinin ikinci gününde temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu Bratislava Küresel Güvenlik Forumu'na (GLOBSEC) katılmak amacıyla geldiği Bratislava'da Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar ile görüştü. - BRATİSLAVA

Çavuşoğlu Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Ceppar ile görüştü
Çavuşoğlu Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Ceppar ile görüştü
Çavuşoğlu Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Ceppar ile görüştü
Çavuşoğlu Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Ceppar ile görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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