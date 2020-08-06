Çavuşoğlu ve Maltalı mevkidaşı Bartolo, Libya Başbakanı Serrac'la görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo, Libya Başbakanı Feyyaz es-Serrac tarafından kabul edildi.
06.08.2020 12:33 | Son Güncelleme: 06.08.2020 13:29
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo, Libya Başbakanı Feyyaz es-Serrac tarafından kabul edildi.
Çalışma ziyareti kapsamında Libya'da bulunan Çavuşoğlu ve Bartolo, Libya Başbakanı Serrac ile Başkanlık Konseyi binasında bir araya geldi.
Görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.
Kaynak: AA