- Çavuşoğlu, Türkmen öğrencilerle bir araya geldi

Çavuşoğlu: "Uluslararası örgütlerde reform yapmalıyız"

AŞKABAT - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde öğrencilerle bir araya geldi. Çavuşoğlu, uluslararası örgütlerin saygınlığını kaybettiğine işaret ederek, reform yapılması gerektiğini söyledi.

Resmi ziyaretleri kapsamında Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde akademisyen ve öğrencilerle bir araya geldi. Türkiye ve Türkmenistan arasında eğitim konusunda sıkı bağların olduğunu söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Geçen sene 12 bin 247 bin Türkmen öğrenci üniversitelerimize kayıt yapmıştı. Biz de bunu teşvik etmek için Türkmen öğrenci kardeşlerimize burslar veriyoruz, bu bursları vermeye devam edeceğiz" dedi.

"Etkin çok taraflılığa inanıyoruz"

Öğrencilere hitaben konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Bugün baktığımız zaman dünyada, bir tarafta tek taraflılık, diğer tarafta ticaret savaşları ve de 'ben' merkezli korumacı bir anlayış var. Diğer taraftan özellikle bizim bölgemizde kardeş Türkmenistan ve diğer ülkelerle birlikte ortaya koyduğumuz bölgesel iş birliği ve hatta küresel dayanışma ve sadece sorunlarla karşı karşıya geldiğimizde değil geleceği inşa etme konusunda da yine dayanışma yardımlaşma ve iş birliği anlayışı var" dedi ve ekledi: "Biz Türkiye olarak etkin çok taraflılığa inanıyoruz ve etkin çok taraflılık için de karşılıklı saygıya ve anlayışa dayalı bir iş birliği gerekiyor."

"Uluslararası örgütlerde reform yapmalıyız"

Uluslararası örgütlerin saygınlığını kaybettiğine işaret eden Çavuşoğlu, "Bugüne kadar birlikte inşa ettiğimiz küresel sistemi de sorgulamaya başladık. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, 'savaşlar olmasın, değerler ve ekonomik çıkarlar etrafından, uluslararası hukuk sistemi çerçevesinde dünyayı birleştirelim ve de çatışmaları savaşları engelleyelim' bugün hangi uluslararası örgüt bu söylediklerimi etkin bir şekilde başarıyor. Uluslararası örgütleri reforma tabi tutarak, bugünkü beklentileri karşılayacak seviyelere ulaştırabiliriz" ifadelerini kullandı.