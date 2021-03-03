Çavuşoğlu: Pandemi ortamında 100 bin vatandaşımızı tahliye ettik
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Çavuşoğlu: Pandemi ortamında 100 bin vatandaşımızı tahliye ettik

03.03.2021 21:10 | Son Güncelleme: 03.03.2021 21:20
Çavuşoğlu: Pandemi ortamında 100 bin vatandaşımızı tahliye ettik

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dış politikada yapısal değişikliklere önem verildiğini belirterek, "Eksiğimiz var ama çalışma arkadaşlarımızla gurur duyuyoruz.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dış politikada yapısal değişikliklere önem verildiğini belirterek, "Eksiğimiz var ama çalışma arkadaşlarımızla gurur duyuyoruz. Şu pandemi ortamında 100 bin vatandaşımızı tahliye ettik ve birçok ülkenin vatandaşını da ülkelerine gönderdik" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakanlıkta kabul ettiği Kapadokya Üniversitesi Rektörü Hasan Ali Karasar'ın sunduğu 'Kapadokya Konuşmaları' programına katıldı. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, öğrencilerden gelen soruları da cevapladı. Yaşanılan çağda zengin ve yoksul kesimler arasındaki uçurumun derinleştiğini kaydeden Çavuşoğlu, "Batı'da popülizm, İslam düşmanlığı, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı kaygı verici bir boyuta ulaştı. Çatışmaların ve kırılganlıkların da büyük bir bölümü maalesef bizim coğrafyamızda yaşanıyor. Dünyada fay hatalarının hareketlendiği bu ortamda olaylara seyirci kalmayan, inisiyatif üstünlüğünü elden bırakmayan bir diplomasi yürütmeye çalışıyoruz. Güvenlik ve çıkarlarımızın korunması, sahada ve masada güçlü bir politikadan geçiyor. Müzakere, diyalog ve kazan kazan anlayışı, her zaman bizim önceliğimiz. Ancak naif de değiliz, milletimizin çıkarını her şeyin üzerinde tutuyoruz" ifadelerini kullandı.

'TÜRK HARİCİYESİNİN 500'ÜNCÜ YILI'Çavuşoğlu, Türk dışişlerinin gelişimi ve güçlü zayıf yönlerine ilişkin gelen bir soru üzerine, TBMM'nin açılışının 100'üncü yılının aynı zamanda Dışişleri Bakanlığı'nın da 100'üncü yılı olduğunu belirterek, "Türk hariciyesinin geçmişine baktığınız zaman 500'üncü yılını kutluyoruz. Köklü bir geleneğimiz ve büyük bir birikimimiz var. Ayrıca, Türk diplomasisi geçmişten bu yana tüm zorluklardan başarıyla çıkmıştır. Sadece ülkemiz için değil bölgemiz için küresel düzlemde de Türk hariciyesi, Türk diplomasisi ve Türk diplomatları her zaman ön planda olmuş. Bugün bizim en iyi kazanımımız en iyi yetişmiş, saygın diplomatların bizde olması. Dünya çok hızlı değişiyor, bu hıza ayak uydurmamız lazım. Dijital diplomasi yeniliğini bu nedenle başlattık. Bugün yapay zekadan faydalanamazsanız, gelişmeleri iyi takip edip analizlerini yapamazsınız" diye konuştu.'VATANDAŞA HİZMET KONUSUNDA GERİDEYDİK'Dış politikada yapısal dönüşümlere ağırlık verildiğini kaydeden Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eksiğimiz var ama çalışma arkadaşlarımızla gurur duyuyoruz. Şu pandemi ortamında 100 bin vatandaşımızı tahliye ettik ve birçok ülkenin vatandaşını da ülkelerine gönderdik. En son korsanların kaçırdığı vatandaşlarımızın kurtarılması, sessiz derinden yürüttüğümüz çalışmalar. Çok şükür iyiyiz, vatandaşlarımız da hizmetlerden memnun. Eskiden bir eksiğimiz de şuydu. Vatandaşa hizmet konusunda gerek teknoloji bakımından, gerekse bilgi bakımından vatandaşları memnun edici seviyeden biraz gerideydik. Şimdi ise vatandaşlarımız çok memnun."


Çavuşoğlu: Pandemi ortamında 100 bin vatandaşımızı tahliye ettik

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Caner ÜNVER

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