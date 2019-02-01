Çavuşoğlu, Odessa'da İstanbul Park'ı Ziyaret Etti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu (OSPG) 7. Toplantısına katılmak için gittiği Ukrayna'da, Ukraynalı mevkidaşı Pavlo Klimkin ile birlikte Odessa'da bulunan İstanbul Park'ı ziyaret etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu (OSPG) 7. Toplantısına katılmak için gittiği Ukrayna'da, Ukraynalı mevkidaşı Pavlo Klimkin ile birlikte Odessa'da bulunan İstanbul Park'ı ziyaret etti.
Kaynak: DHA