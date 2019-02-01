Çavuşoğlu, Odessa'da İstanbul Park'ı Ziyaret Etti

Çavuşoğlu, Odessa'da İstanbul Park'ı Ziyaret Etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu (OSPG) 7. Toplantısına katılmak için gittiği Ukrayna'da, Ukraynalı mevkidaşı Pavlo Klimkin ile birlikte Odessa'da bulunan İstanbul Park'ı ziyaret etti.

Çavuşoğlu, Odessa'da İstanbul Park'ı Ziyaret Etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu (OSPG) 7. Toplantısına katılmak için gittiği Ukrayna'da, Ukraynalı mevkidaşı Pavlo Klimkin ile birlikte Odessa'da bulunan İstanbul Park'ı ziyaret etti.

Kaynak: DHA
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