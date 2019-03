Çavuşoğlu: "Manavgat, Denizden, Karadan ve Hızlı Trenle Ulaşılabilir Olacak"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Hizmet üretemeyen CHP'li belediye başkanları 'Hükümet bizi engelliyor, destek olmuyor' diyorlar. Bu doğru değil, yalan. Hiçbir belediyeyi engellememiz söz konusu değil. Tüm belediyelere nüfus ve coğrafi büyüklüğüne göre eşit kaynak aktarılır. Belediyeler arasında ayrım yapmıyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı'nın AK Parti Manavgat Belediye Başkan Adayı Hasan Öz'ün, kent meydanındaki proje tanıtım toplantısında, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Belediye Başkan adayı Öz'ün projelerini beğendiğini ifade eden Çavuşoğlu, Öz'ün projelerinin sonuna kadar arkasında olduklarını dile getirdi.

İlçenin mevcut CHP'li belediye başkanının, "Çavuşoğlu, yolları ve kavşakları buradan hızlı geçebilmek için yaptırıyor." dediğini hatırlatan Çavuşoğlu, "Biz, çok şükür gitmek isteğimiz her yere hızlı gidiyoruz. Biz, bu hizmetleri Manavgatlılar ve buraya gelen misafirlerimiz için yapıyoruz. Burdur-Antalya otobanı ihaleye çıkmaya hazır. Hızlı tren projemizle Eskişehir ve Konya üzerinden hızlı tren gelecek. Yat limanı projemizle turizmi 12 aya yayma hedefine biraz daha ulaşacağız. Böylece artık Manavgat denizden de ulaşılabilir olacak." diye konuştu.

Yüksekokul ve fakülte bulunan ilçeye bir de devlet üniversitesi kuracaklarını aktaran Çavuşoğlu, Manavgat'a yapılacak 400 yataklı Eğitim Araştırma Hastanesinin yanına üniversite kurulduktan sonra tıp fakültesinin ekleneceğini bildirdi.

İlçeye doğal gaz getireceklerini vurgulayan Çavuşoğlu, golf sahaları kurup turizmi çeşitlendireceklerini söyledi.

Çavuşoğlu, "Hizmet üretemeyen CHP'li belediye başkanları 'Hükümet bizi engelliyor, destek olmuyor' diyorlar. Bu doğru değil, yalan. Hiçbir belediyeyi engellememiz söz konusu değil. Tüm belediyelere nüfus ve coğrafi büyüklüğüne göre eşit kaynak aktarılır. Biz, belediyeler arasında ayrım yapmıyoruz. Manavgat Belediyesi bugüne kadar ne istediyse yaptık. Şelaleyi verdik, ne zaman kredi istediyse aldı. Tüm ilçelere kim proje getirdiyse yardım ettik. Bu engelleme söylemi doğru değil." ifadesini kullandı.

Cumhur İttifakı olarak güçlerini birleştirip her yerde halkın karşısına adaylarıyla çıktıklarını anlatan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhur İttifakı'nı, Türkiye'nin bekası için kurduk. Manavgat'ta da çok güzel bir uyum var. Vatanını milletini seven kardeşlerimiz el ele vermiş çok güzel çalışıyorlar. Ama Manavgat'ta da Konyaaltı'nda da İzmir'de de Aydın'da da Muğla'da da Çankaya'da da vatanını milletini seven, hizmet isteyen CHP'li kardeşlerimiz de artık o hizmet yapmayan zihniyetin değişmesini istiyor. Menderes Türel'in yaptıklarını görüyorsunuz. Antalya, Türkiye'ye model oldu. İzmirliler Antalya gibi olmak istiyor. Muğla, Aydın Antalya'ya özeniyor. O nedenle Menderes Türel ve Hasan Öz kardeşlerimizin arkasında Cumhur İttifakı olarak sapa sağlam duracağız."

Kaynak: AA