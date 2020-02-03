Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Nassif Hitti ile görüştü
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Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Nassif Hitti ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi toplantısına katılmak üzere geldiği Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Nassif Hitti ile görüştü.

03.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 03.02.2020 13:41
Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Nassif Hitti ile görüştü

Dışişleri Bakanı , Dışişleri Bakanları düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi toplantısına katılmak üzere geldiği Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Nassif Hitti ile görüştü.

Görüntü Dökümü

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-Bakanların tokalaşması

-Görüşmeden görüntüler


Kaynak: DHA
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