Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya Başbakanı Zaev tarafından kabul edildi

Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya Başbakanı Zaev tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Üsküp'te Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Başbakanı Zoran Zaev tarafından kabul edildi.

Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya Başbakanı Zaev tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Üsküp'te Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Başbakanı Zoran Zaev tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya ziyaretinin ikinci gününde temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, Üsküp'te Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Başbakanı Zoran Zaev tarafından kabul edildi. - ÜSKÜP

Kaynak: İHA
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