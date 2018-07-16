Çavuşoğlu, İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Oldu

Parlamenter sistemin son Hükümetinde Başbakan Yardımcısı olan Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, yeni dönemde TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanlığı görevini yürütecek.

24 Haziran seçimlerinden sonra yeni Türkiye Büyük Millet Meclisi yönetimi belli oldu. Buna göre TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanlığına AK Parti Bursa Milletvekili ve eski Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu getirildi. 26 üyeli İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığının, 27. Yasama Dönemi yönetimi için gerçekleştirilen oylamada, Çavuşoğlu, oylamaya katılan 22 üyeden 19'ununu oylarını alarak Başkan seçildi. Çavuşoğlu iki yıl bu görevi yürütecek.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, uluslararası alanda genel kabul gören insan hakları konusundaki gelişmeleri izlerken, Türkiye'nin insan hakları alanında taraf olduğu uluslararası antlaşmalarla, Anayasa ve diğer mevzuat ve uygulamalar arasında uyum sağlamak amacıyla yapılması gereken değişikliklere yönelik yasal düzenlemeleri öneriyor. Komisyon insan haklarının ihlale uğradığına dair iddialar ile ilgili başvuruları inceleyerek raporlaştırıyor.

Güçlü Meclis'te komisyonlarda etkili dönem

Yeni sisteme ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni dönemde Güçlü Meclis olacağının mesajlarını verirken, "Gelin çocuklarımıza 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri bir zemini hep birlikte kuralım. İşte bunun için biz 24 Haziran seçimlerinde milletimize güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye sözü veriyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Meclis'teki komisyon çalışmalarının bu çerçevede yeni sistemde daha önemli işleve sahip olması hedefleniyor. - ANKARA