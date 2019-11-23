Çavuşoğlu, İngiliz Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Tariq Ahmad ile görüştü
G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Japonya'nın Nagoya Şehrine gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiliz Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Tariq Ahmad ile görüştü.
23.11.2019 11:22 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:23
G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Japonya'nın Nagoya Şehrine gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiliz Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Tariq Ahmad ile görüştü.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Çavuşoğlu, İngiliz Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Tariq Ahmad ile görüştü