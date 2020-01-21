Çavuşoğlu, Davos'ta 'Türkiye Evi'ni ziyaret etti
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Çavuşoğlu, Davos'ta 'Türkiye Evi'ni ziyaret etti

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında İsviçre'nin Davos kasabasında bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Türkiye Evi'ni ziyaret etti.

21.01.2020 16:44 | Son Güncelleme: 21.01.2020 16:44
Çavuşoğlu, Davos'ta 'Türkiye Evi'ni ziyaret etti

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında 'nin Davos kasabasında bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ' Evi'ni ziyaret etti.

Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Davos'ta ülkemizin görünürlüğünü artıran, küresel yatırımcıların ilgi odağı haline gelen 'Türkiye Evi'ni ziyaret ettik" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA
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