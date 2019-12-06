Çavuşoğlu'dan NATO açıklaması: Bizim plan (YPG) yayımlanmadan onların (Baltık) planı yayımlanmayacak
Haberler » Dünya » Çavuşoğlu'dan NATO açıklaması: Bizim plan (YPG) yayımlanmadan onların (Baltık) planı yayımlanmayacak - Haberler

Çavuşoğlu'dan NATO açıklaması: Bizim plan (YPG) yayımlanmadan onların (Baltık) planı yayımlanmayacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'NATO planlarında Türkiye’nin taviz verdiği' yorumlarının doğru olmadığını söyledi.

06.12.2019 15:43 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:43
Çavuşoğlu'dan NATO açıklaması: Bizim plan (YPG) yayımlanmadan onların (Baltık) planı yayımlanmayacak

Dışişleri Bakanı , 'NATO planlarında 'nin taviz verdiği' şeklinde çıkan yorumlarının doğru olmadığını söyledi. Bakan Çavuşoğlu ayrıca "Bizim plan (YPG/PYD/PKK'nın tehdit olarak nitelendiği) yayımlanmadan onların planı da (Baltık) kesinlikle yayımlanmayacak." dedi.


Çavuşoğlu, 5. MED Akdeniz Diyaloğu Forumu'na katılmak üzere geldiği İtalya'nın başkenti Roma'da, gazetecilerin son NATO zirvesiyle ilgili sorularını yanıtladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler