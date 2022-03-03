Üstünde yok yok! İşte Türkiye'nin boğazlardan geçişine izin vermediği Rus savaş gemisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın 27-28 Şubat'ta boğazlardan savaş gemisi geçirmek istediğini, ancak Türkiye'nin dostane bir şekilde ricası üzerine bundan vazgeçtiğini açıklamıştı.

ÇAVUŞOĞLU CANLI YAYINDA DUYURMUŞTU

Montrö anlaşmasının uygulanıp uygulanmayacağı tartışılırken kamuoyunun bilmediği sıcak gelişmeyi Çavuşoğlu, canlı yayında kamuoyu ile paylaşmış ve savaşın başlamasından 3 gün sonra Rusya'nın 4 savaş gemisinin geçişine Türkiye'nin izin vermediği ortaya çıkmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu.

135 METRE UZUNLUĞUNDA VE 4 BİN 500 TON AĞIRLIĞINDA

Çavuşoğlu'nun "Rus savaş gemilerinin geçişine izin vermedik" açıklamasının detayları da ortaya çıktı. Financial Times'a konuşan Batılı yetkililer, Rusya'nın Admiral Flota Kasatonov gemisiyle birlikte 3 gemiye daha geçiş izni verilmediğini duyurdu. 135 metre uzunluğunda ve 4.500 ton ağırlığındaki savaş gemisinin üzerinde de füze, torpido ve makineli tüfek gibi çok sayıda ağır silah da bulunuyor.

DONANMANIN EN GÜÇLÜ GEMİLERİNDEN BİRİ

Rus donanmasının en güçlü gemilerinden biri olarak bilinen Admiral Flota Kasatonov ile ilgili olarak Financial Times, "Putin'in Ukrayna'ya saldırısına devam etmesi için Moskova, en güçlü savaş gemilerini İstanbul'un kalbinden göndermek istediğini söyledi, fakat bu gemiler geçiş yapmadı" ifadesine yer verdi.

Türkiye'nin geçişini engellediği savaş gemileri arasında Admiral Flota Kasatonov da bulunuyor.

"TÜRKİYE'NİN BATI İLE İLİŞKİLERİ TEKRAR DÜZENLENEBİLİR"

Gazetede yer alan haberde, "Savaş gemilerini durdurma kararı Putin ile çok yakın bir ilişki kuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için dikkat çekici bir karardı. Ankara'nın Rusya'nın işgalini açıkça eleştirmesi ve Ukraynalılara destek vermesi Türkiye'nin batı ile ilişkilerinin tekrar düzenlenebileceği umudunu yarattı" denildi.