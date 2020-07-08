Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Parlamentosu Türkiye Grubu Başkanı Donaldson'la görüştü
Resmi temasları kapsamında İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Parlamentosu Türkiye Grubu Başkanı Jeffrey Donaldson'u kabul etti.
08.07.2020 15:15 | Son Güncelleme: 08.07.2020 16:23
Resmi temasları kapsamında İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Parlamentosu Türkiye Grubu Başkanı Jeffrey Donaldson'u kabul etti.
Kaynak: AA