Çavdarhisar Kaymakamı Metin Korkmaz görevine başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çavdarhisar Kaymakamı Metin Korkmaz görevine başladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Çavdarhisar Kaymakamı Metin Korkmaz görevine başladı

Kütahya'nın Çavdarhisar Kaymakamlığına atanan Metin Korkmaz, görevine başladı.

ÇAVDARHİSAR, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Çavdarhisar Kaymakamlığına atanan Metin Korkmaz, görevine başladı.

1992 yılında Bolu'da doğan Kaymakam Metin Korkmaz, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu. 2021 yılında 109. Dönem Mülki İdare Amiri olarak Bayburt Valiliği'nde görevine başladı.

Bayburt Kaymakam Adayı olarak görevine başlayan Kaymakam Korkmaz, Mülkiye teftişi stajlarını Kilis ve Aydın'da, Refiklik stajlarını ise Van'ın Erciş ve Şırnak'ın Silopi ilçelerinde tamamladı. Korkmaz, 7 Şubat 2022 tarihli İçişleri Bakanlığı Onayıyla Çavdarhisar Kaymakamlığına atandı. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Metin Korkmaz, Çavdarhisar, Kütahya, Bolu, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title