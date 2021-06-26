Çavdarhisar İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne yeni konsept
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Çavdarhisar İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne yeni konsept

Çavdarhisar İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne yeni konsept
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Çavdarhisar İlçe Nüfus Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı'nın Turuncu Ofis Projesi kapsamında yenilenerek hizmete girdi.

Kütahya'nın Çavdarhisar İlçe Nüfus Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı'nın Turuncu Ofis Projesi kapsamında yenilenerek hizmete girdi.

Nüfus hizmetlerinin daha hızlı ve kaliteli olarak yapılması için tasarlanan yeni konsepti inceleyen Kütahya Valisi Ali Çelik, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı, yaptığı açıklamada, "Hizmet kalitesi ve vatandaş memnuniyetini arttırmak amacıyla ülkemiz genelinde nüfus müdürlüklerinde yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu çalışmalar kapsamında vatandaşlara daha kaliteli ve hızlı hizmet sunmak üzere yeni nüfus müdürlüğü konsepti oluşturuluyor. İlçemiz de bu çalışma gerçekleştirildi. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Çavdarhisar İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne yeni konsept
Çavdarhisar İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne yeni konsept

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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