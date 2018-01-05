Çaturoğlu, Yığılca Belediye Başkanı Yiğit'i Ziyaret Etti

AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit'i makamında ziyaret etti.



Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit'i ziyaret eden AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi; "Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit'i makamında ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi alış verişinde bulunduk ve Sayın Yiğit'e çalışmalarında başarılar diledik."



Belediye Başkanı Yiğit ise Çaturoğlu'nun sürpriz ziyaretinden dolayı memnuniyet duyduğunu ifade etti. - ZONGULDAK