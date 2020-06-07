Çatıda tribün kurarak horoz dövüştürenlere 206 bin TL ceza
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Çatıda tribün kurarak horoz dövüştürenlere 206 bin TL ceza

BURSA'da bir binanın çatı katında horoz dövüştüren ve izleyen 47 kişiye, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları gerekçesiyle toplam 206 bin 800 TL para cezası kesildi.

Çatıda tribün kurarak horoz dövüştürenlere 206 bin TL ceza
07.06.2020 12:31 | Son Güncelleme: 07.06.2020 12:35

BURSA'da bir binanın çatı katında horoz dövüştüren ve izleyen 47 kişiye, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları gerekçesiyle toplam 206 bin 800 TL para cezası kesildi. Çatı katında izleyiciler için kurulan seyirci tribünü ise dikkat çekti. 

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Demetevler Mahallesi'nde bulunan bir binanın çatı katında horoz dövüştürüldüğü ihbarını aldı. Harekete geçen Yavuzselim Polis Merkez Amirliği ile Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, eve baskın düzenledi. Baskında çatı katında bulunan 6'sı horoz sahibi, 41'i izleyici olmak üzere 47 kişi olduğu tespit edildi. Çatı katında izleyiciler için kurulan seyirci tribünü ise dikkat çekti.

Suçüstü yakalanarak, gözaltına alınan 47 kişi, Yavuzselim Polis Merkez Amirliği'ne götürülürken, horoz dövüştürmek için yer hazırlayan Orçun Ü. hakkında 'kumar oynatmak ve yer temin etmek' suçundan işlem yapıldı. Horoz dövüştüren ve dövüşü izlemeye gelen 47 kişiye ise Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nca sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL'den toplamda 148 bin 50 TL, kumar oynamak suçundan ise bin 250'şer TL'den 58 bin 750 TL ceza kesildi. Çatı katını mühürleyen ekipler, dövüştürülen 6 horozu da Yıldırım Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim etti.Öte yandan Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce 6 horoz sahibi hakkında 'hayvanlara kötü muamele' nedeniyle soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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